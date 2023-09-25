За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 420 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 276270 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 сентября: 420 российских оккупантов, 5 танков и 7 БПЛА
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Потери врага
- личного состава / personnel — около/ about 276270 (+420) человек / persons,
- танков / tanks — 4667 (+5) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 8927 (+13) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 6260 (+27) ед,
- РСЗО / MLRS — 791 (+2) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 533 (+2) ед,
- самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4895 (+7),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1518 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 20 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8746 (+12) ед,
- специальная техника / special equipment — 918 (+4).
Источник: Минфин
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