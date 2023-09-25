25 сентября Нацбанк оставил официальный курс европейской валюты без изменений — 38,89 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют: НБУ оставил официальный курс евро без изменений
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
22 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 38,89 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке не изменилось, в продаже подорожало на 1 копейку.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии