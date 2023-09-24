За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 275850 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 сентября: 390 российских оккупантов, 7 танков и 21 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 275850 (+390) человек,
- танков — 4662 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 8914 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 6233 (+23) ед,
- РСЗО — 789 (+0) ед,
- средства ПВО — 531 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4888 (+21),
- крылатые ракеты — 1518 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8734 (+18) ед,
- специальная техника — 914 (+2).
Источник: Минфин
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