Канада ввела новые санкции против россии: кто в списке

Канада ввела новые санкции против россии — под ограничения попали 42 человека и 21 юридическое лицо, сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.

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Кто попал под санкции

Под санкции попали Московский государственный институт международных отношений, Высшая школа экономики, российское географическое общество и дискуссионный клуб «Валдай», на собрании которого выступает Путин, Юнармия, Молодая гвардия Единой россии, Движение первых, издание «Взгляд» и «Комсомолская правда», российский институт стратегических исследований и других компаний и организаций.

Также в списке — ректор Института международных отношений Анатолий Торкунов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, руководитель россотрудничества Евгений Примаков, омбудсман по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, детский омбудсман в Ханты- Людмила Низамова, начальник главного штаба Юнармии Никита Нагорный и другие.