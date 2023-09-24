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24 сентября 2023, 12:21 Читати українською

Канада ввела новые санкции против россии: кто в списке

Канада ввела новые санкции против россии — под ограничения попали 42 человека и 21 юридическое лицо, сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.

Канада ввела новые санкции против россии — под ограничения попали 42 человека и 21 юридическое лицо, сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКто попал под санкцииПод санкции попали Московский государственный институт международных отношений, Высшая школа экономики, российское географическое общество и дискуссионный клуб «Валдай», на собрании которого выступает Путин, Юнармия, Молодая гвардия Единой россии, Движение первых, издание «Взгляд» и «Комсомолская правда», российский институт стратегических исследований и других компаний и организаций.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто попал под санкции

Под санкции попали Московский государственный институт международных отношений, Высшая школа экономики, российское географическое общество и дискуссионный клуб «Валдай», на собрании которого выступает Путин, Юнармия, Молодая гвардия Единой россии, Движение первых, издание «Взгляд» и «Комсомолская правда», российский институт стратегических исследований и других компаний и организаций.

Также в списке — ректор Института международных отношений Анатолий Торкунов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, руководитель россотрудничества Евгений Примаков, омбудсман по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, детский омбудсман в Ханты- Людмила Низамова, начальник главного штаба Юнармии Никита Нагорный и другие.

На пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо говорил, что в списке есть россияне, причастные к депортации украинских детей.

Источник: Минфин
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