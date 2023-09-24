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24 сентября 2023, 10:06 Читати українською

ЕС оштрафовал Intel на $400 миллионов

Антимонопольные органы Европейского Союза наложили на корпорацию Intel новый штраф в размере €376,36 млн ($400 млн) после того, как суд ЕС отменил рекордный штраф в размере €1,06 млрд, наложенный на производителя микросхем. Об этом пишет Reuters.

Антимонопольные органы Европейского Союза наложили на корпорацию Intel новый штраф в размере €376,36 млн ($400 млн) после того, как суд ЕС отменил рекордный штраф в размере €1,06 млрд, наложенный на производителя микросхем.
Фото: st.in.ua

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Подробности

Решение последовало после частичной отмены Генеральным судом ЕС в 2022 году штрафа в размере €1,06 млрд, который Комиссия наложила на Intel в 2009 году за попытку подавить конкурирующую компанию Advanced Micro Devices на рынке так называемых центральных процессоров x86.

Тогда суд отклонил заключение Комиссии о том, что скидки, предоставляемые Intel производителям компьютеров, исказили конкуренцию.

В своем новом решении Комиссия заявила, что штраф теперь основан на выплатах, сделанных Intel в период с 2002 по 2006 годы производителям компьютеров Hewlett Packard, Acer и Lenovo за остановку или задержку выпуска конкретных продуктов, содержащих процессоры x86 конкурентов.

В прошлом году суд подтвердил, что эти выплаты были злоупотреблением положением на рынке, но отменил общую сумму штрафа.

Ранее в этом году Intel уже отмечала, что комиссия «возобновила административную процедуру для определения штрафа против Intel» на основании установленного злоупотребления.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
24 сентября 2023, 11:59
#
Лишний раз подтверждает, насколько сильное лоббирование имеет интел. 14 лет ничего не платили и в результате не заплатили. Ну, а AMD- красавчики, смогли выплыть и забрать лидирующее место
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