Еврокомиссия призывает страны вне ЕС усилить регулирование криптовалют

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 сентября 2023, 13:09 Читати українською

Еврокомиссия призывает страны вне ЕС усилить регулирование криптовалют

Страны, не входящие в Шенгенскую зону, должны обеспечить более жесткий надзор за криптовалютной индустрией. Об этом говорится в отчете Европейской службы парламентских исследований (EPRS).

Страны, не входящие в Шенгенскую зону, должны обеспечить более жесткий надзор за криптовалютной индустрией.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отчет, который называется «Регулирование криптоактивов: оценка влияния на финансовую систему ЕС», подчеркивает необходимость создания более жесткой регуляторной базы в не входящих в Евросоюз юрисдикциях.

«Существует еще несколько каналов, по которым финансовая система и автономия ЕС все еще находится под угрозой, поскольку она остается зависимой от политических действий стран, не являющихся членами ЕС, в контексте применения MiCA», — говорится в отчете.

Напомним, что MiCA — это законодательство ЕС, которое внедряется в 2024 году и имеет целью регулировать рынок криптовалют.

Три основные проблемы

В отчете EPRS говорится о трех основных проблемах, которые могут возникнуть в результате слабого регулирования криптовалют в странах, не входящих в ЕС:

  • Риск для финансовой устойчивости. Криптоактивы могут использоваться для отмывания денег и других финансовых преступлений.
  • Снижение привлекательности рынка. Нечеткое регулирование может отпугнуть инвесторов и разработчиков.
  • Массовое использование стейблкоинов. Стейблкоины, позиционируемые как более стабильные альтернативы криптовалютам, могут использоваться для обхода регулирования, если они не будут должным образом регулироваться.

Странам, не входящим в ЕС, рекомендуется принять меры по усилению регулирования криптовалют, в частности:

  • Введение обязательных лицензий для криптовалютных компаний.
  • Введение требований по прозрачности для криптовалютных компаний.
  • Введение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним

«Минфин» писал, что по словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, для полноценного запуска биткоин-индустрии Украине достаточно принять только базовые, важнейшие нормы MiCA.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Kharakternyk и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами