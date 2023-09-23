Еврокомиссия призывает страны вне ЕС усилить регулирование криптовалют

Страны, не входящие в Шенгенскую зону, должны обеспечить более жесткий надзор за криптовалютной индустрией. Об этом говорится в отчете Европейской службы парламентских исследований (EPRS).

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Отчет, который называется «Регулирование криптоактивов: оценка влияния на финансовую систему ЕС», подчеркивает необходимость создания более жесткой регуляторной базы в не входящих в Евросоюз юрисдикциях.

«Существует еще несколько каналов, по которым финансовая система и автономия ЕС все еще находится под угрозой, поскольку она остается зависимой от политических действий стран, не являющихся членами ЕС, в контексте применения MiCA», — говорится в отчете.

Напомним, что MiCA — это законодательство ЕС, которое внедряется в 2024 году и имеет целью регулировать рынок криптовалют.

Три основные проблемы

В отчете EPRS говорится о трех основных проблемах, которые могут возникнуть в результате слабого регулирования криптовалют в странах, не входящих в ЕС:

Риск для финансовой устойчивости. Криптоактивы могут использоваться для отмывания денег и других финансовых преступлений.

Снижение привлекательности рынка. Нечеткое регулирование может отпугнуть инвесторов и разработчиков.

Массовое использование стейблкоинов. Стейблкоины, позиционируемые как более стабильные альтернативы криптовалютам, могут использоваться для обхода регулирования, если они не будут должным образом регулироваться.

Странам, не входящим в ЕС, рекомендуется принять меры по усилению регулирования криптовалют, в частности:

Введение обязательных лицензий для криптовалютных компаний.

Введение требований по прозрачности для криптовалютных компаний.

Введение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним

«Минфин» писал, что по словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, для полноценного запуска биткоин-индустрии Украине достаточно принять только базовые, важнейшие нормы MiCA.