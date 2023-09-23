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23 сентября 2023, 12:11 Читати українською

Украина и Канада подписали обновленное соглашение о свободной торговле

Президент Украины Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо подписали обновленное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо подписали обновленное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.
Фото: president.gov.ua

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Отмечается, что документ будет помогать созданию нового благоприятного климата для экономических отношений между двумя странами, для развития торговли товарами и услугами, инвестиций, формирования развитой конкурентоспособной рыночной экономики в соответствии с национальными приоритетами, развития ее ключевых отраслей, осуществления системных реформ и повышения общего благосостояния населения.

По данным Укринформ, в расширенное соглашение включены дополнительные позиции по либерализации инвестиций и торговли, в частности экспорта услуг. Также предусмотрено расширение действия соглашения на товары, составляющие Евросоюз, Британию и Израиль.

Также в присутствии Владимира Зеленского и Джастина Трюдо подписан Меморандум о сотрудничестве между ЧАО «Укргидроэнерго» и канадской «Эйкон Констракшн Глобал Сервисес Инкорпорейтед» по сотрудничеству в строительстве гидроэлектростанций в Украине.

Документ предусматривает проработку возможного участия канадской AECON в строительстве Каневской ГАЭС и Каховской ГЭС.

Меморандум скрепили подписями генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота и основатель и председатель «Эйкон Групп Инкорпорейтед» Джон М. Бек.

Источник: Минфин
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