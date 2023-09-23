За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 275 460 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 сентября: 510 российских оккупантов, 11 танков и 1 ракета
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Потери врага
- личного состава — около 275460 (+510) человек,
- танков — 4655 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 8912 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 6210 (+33) ед,
- РСЗО — 789 (+4) ед,
- средства ПВО — 530 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4867 (+8),
- крылатые ракеты — 1518 (+1),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8716 (+26) ед,
- специальная техника — 912 (+0).
Источник: Минфин
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