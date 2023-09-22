Реальный ВВП Украины во втором квартале за год увеличился на 19,5%

Реальный ВВП Украины во втором квартале 2023 г. увеличился на 19,5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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При этом, по сравнению с предыдущим кварталом, реальный ВВП Украины вырос на 0,8% (с учетом сезонного фактора).

«Стремительное восстановление в годовом измерении ожидается: рост достигнут на фоне очень низкой базы в прошлом году, когда ВВП во 2-м квартале 2022 года упал на 36,9%», — отметил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, даже с учетом двузначного роста против прошлого года падение по сравнению с аналогичным кварталом довоенного 2021 года составляет 24,6%.

Следует отметить, что НБУ в июле прогнозировал рост ВВП во втором квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) на 18,1%.

«Прогнозы роста реального ВВП по итогам года стали еще ближе к диапазону +4−5%. В то время как текущие официальные прогнозы исходят из меньших ожиданий (правительство — 2,8%, НБУ — 2,9%)», — добавил Гетманцев.