Курс валют на вечер 22 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, в продаже подорожал на 1 копейку.

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Валюта Открытие 22 сентября Закрытие 22 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,98/39,35 38,98/39,36 0/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,30 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,23 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,30, евро — 40,87−41,15 грн.

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