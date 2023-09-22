Нацбанк Швейцарии оценил влияние войны в Украине на европейскую экономику

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 сентября 2023, 16:27 Читати українською

Нацбанк Швейцарии оценил влияние войны в Украине на европейскую экономику

Война России против Украины привела к снижению экономического роста и «значительно» подтолкнула инфляцию в Европе, но худшие последствия еще впереди. Об этом говорится в исследовании Национального банка Швейцарии, сообщает Reuters.

Война России против Украины привела к снижению экономического роста и «значительно» подтолкнула инфляцию в Европе, но худшие последствия еще впереди.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

После полномасштабного вторжения России в Украину Европа пережила резкий рост цен на энергоносители, потрясение на финансовых рынках и резкое падение экономик России и Украины.

Исследуя влияние войны на экономику Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии, в исследовании отмечается, что производство было бы на 0,1−0,7% выше в четвертом квартале 2022 года, если бы Россия не напала на Украину.

Инфляция в каждой из стран была бы на 0,2−0,4% ниже.

«Отрицательные последствия войны, вероятно, будут гораздо больше в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно в отношении реальной экономики. Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно вдвое больше», — говорится в исследовании.

Кто пострадал больше всего из пяти стран

Больше всего пострадала Германия, говорится в исследовании. Ее ВВП был бы на 0,7% выше, а инфляция была бы на 0,4% ниже в четвертом квартале 2022 года, если бы Россия не напала на Украину.

Сильно пострадала Великобритания, где экономическое производство сократилось на 0,7%, а инфляция выросла на 0,2%.

Во Франции инфляция была бы ниже на 0,3%, а ВВП — на 0,1% выше, а в Италии инфляция была бы ниже на 0,2%, а ВВП — на 0,3% выше.

Без войны ВВП Швейцарии был бы на 0,3% выше, а инфляция — на 0,4% ниже.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами