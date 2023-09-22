Нацбанк Швейцарии оценил влияние войны в Украине на европейскую экономику

Война России против Украины привела к снижению экономического роста и «значительно» подтолкнула инфляцию в Европе, но худшие последствия еще впереди. Об этом говорится в исследовании Национального банка Швейцарии, сообщает Reuters.

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После полномасштабного вторжения России в Украину Европа пережила резкий рост цен на энергоносители, потрясение на финансовых рынках и резкое падение экономик России и Украины.

Исследуя влияние войны на экономику Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии, в исследовании отмечается, что производство было бы на 0,1−0,7% выше в четвертом квартале 2022 года, если бы Россия не напала на Украину.

Инфляция в каждой из стран была бы на 0,2−0,4% ниже.

«Отрицательные последствия войны, вероятно, будут гораздо больше в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно в отношении реальной экономики. Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно вдвое больше», — говорится в исследовании.

Кто пострадал больше всего из пяти стран

Больше всего пострадала Германия, говорится в исследовании. Ее ВВП был бы на 0,7% выше, а инфляция была бы на 0,4% ниже в четвертом квартале 2022 года, если бы Россия не напала на Украину.

Сильно пострадала Великобритания, где экономическое производство сократилось на 0,7%, а инфляция выросла на 0,2%.

Во Франции инфляция была бы ниже на 0,3%, а ВВП — на 0,1% выше, а в Италии инфляция была бы ниже на 0,2%, а ВВП — на 0,3% выше.

Без войны ВВП Швейцарии был бы на 0,3% выше, а инфляция — на 0,4% ниже.