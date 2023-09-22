Bitmain инвестирует $54 миллиона в биткоин-майнера Core Scientific

Производитель майнингового оборудования Bitmain инвестирует в биткоин-майнер Core Scientific $53,9 млн в рамках контракта на поставку 27 000 устройств для добычи биткоина. Об этом сообщает BusinessWire.

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Стороны также заключили новое соглашение о хостинге для поддержки майнингового бизнеса Bitmain.

Согласно договоренностям, китайский производитель поставит американской компании 27 000 единиц Antminer S19J XP в обмен на $23,1 млн в денежной форме и $53,9 млн в обыкновенных акциях.

Стоимость ценных бумаг партнеры определят отдельно после утверждения судом по делам о банкротствах плана реструктуризации Core Scientific. Ожидается, что это произойдет в четвертом квартале. Компания подала заявление о несостоятельности в декабре 2022 года.

В Core Scientific отметили, что с начала деятельности в 2017 году суммарно управляли более 600 000 майнеров производства Bitmain. На сегодняшний день парк фирмы из примерно 200 000 собственных и клиентских устройств на 99% состоит из моделей линейки S19.

Bitmain является клиентом хостинга от американской компании около пяти лет, доверив ей обслуживание и эксплуатацию значительного количества установок.

«Качество продукции Bitmain, внимание к обслуживанию и оперативность имеют решающее значение для нашего успеха в поддержке сети биткоина. Новые майнеры, которые мы получим в рамках соглашения, повысят эффективность нашего парка, поскольку мы продолжаем готовиться к халвингу в следующем году и дальнейшей деятельности», — заявил глава Core Scientific Адам Салливан.