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22 сентября 2023, 15:33 Читати українською

За неделю топливо в Украине подорожало еще на гривну за литр

За неделю, с 15 по 22 сентября, средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 85 копеек — до 54,72 грн/л. Бензин А-95+ подорожал также на 1,04 грн — до 57,53 грн/л, а дизельное топливо — на 95 копеек, до 54,62 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

За неделю, с 15 по 22 сентября, средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 85 копеек — до 54,72 грн/л.
Фото: pixabay.com

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В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л: А-95 и ДТ — до 56,99 грн/л, «пятерка» с улучшенными показателями качества — до 58,99 грн/л.

На 2 грн/л повысила цены «Укрнафта», в сети UPG горючее прибавило 0,5−1,5 грн/л.

На станциях остальных сетей обычная «пятерка» и А-95+ прибавили в цене 0,5−2 грн/л, дизтопливо — 0,3−2,5 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 15 на 22 сентября 2023 г., грн/л:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Vorlock
Vorlock
22 сентября 2023, 15:55
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