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22 сентября 2023, 14:29 Читати українською

Украина получила восьмой транш от ЕС на 1,5 миллиарда евро

В пятницу, 22 сентября, Украина получила восьмой транш в размере 1,5 млрд. евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В пятницу, 22 сентября, Украина получила восьмой транш в размере 1,5 млрд.
Фото: pixabay.com

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МФП предоставляется на беспрецедентно льготных условиях и направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета Украины.

«Макрофинансовая помощь ЕС — это значительный вклад в обеспечение финансовой стабильности и ускорение победы в войне. Благодарен коллегам из всех институтов ЕС за лидерство в поддержке Украины и ритмичность в предоставлении средств, что помогает украинскому государству своевременно и в полном объеме обеспечивать финансирование расходов государственного бюджета, прежде всего социальных и гуманитарных», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Следующие три транша в рамках масштабной программы МФП, с учетом уровня выполнения Украиной согласованных сторонами условий структурной политики, ожидаются до конца 2023 года.

Таким образом, в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило от ЕС уже 13,5 млрд евро льготных заемных средств МФП.

Общий плановый объем финансирования по текущей программе МФП составляет 18 млрд евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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