Кабмин отложил создание реестра олигархов до окончания войны

Кабинет министров внес изменения в план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами). Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 827-р от 19 сентября, обнародованном на правительственном портале.

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Согласно документу, функционирование и обеспечение возможности наполнения реестра олигархов планируется через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения.

Ранее данный реестр планировали создать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии в закон об олигархах.

Закон об олигархах

В 2021 году в Украине был принят закон об олигархах. Законом предусмотрено ограничение прав бизнесменов и создание специального реестра, в который будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать 3 из 4 критериев:

участие в политической жизни,

значительное влияние на СМИ,

контроль или владение монополией,

наличие активов на сумму около 2,3 млрд грн.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов — это прерогатива Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В июле 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине уже готов реестр олигархов, но еще не было решения, чтобы кого-то в него вносить.

В июне 2023 г. Венецианская комиссия пришла к выводу, что закон об олигархах не может применяться в существующем виде и рекомендовала Украине применить системный подход.

Комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах, а также выполнить ряд рекомендаций. В частности, разработать и внедрить эффективную конкурентную политику, усилить борьбу с высокопоставленной коррупцией, повысить прозрачность и подотчетность в сфере государственных закупок, усилить плюрализм СМИ, а также прозрачность медиасобственности.