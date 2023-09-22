Binance подала ходатайство об отклонении исков SEC, Tether возобновил выдачу ссуд в USDT: что нового на крипторынке

Tether возобновил выдачу ссуд в USDT

Эмитент USDT Tether Limited возобновил кредитование собственным стейблкоином через год после заверений о прекращении подобной практики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В феврале компания обязалась сократить объем обеспеченных кредитов до конца года.

Согласно последней отчетности, объем выданных ссуд во втором квартале увеличился с $5,3 млрд до $5,5 млрд.

Эмитент не раскрывает заемщиков и довольствие. В издании пояснили, что Tether Holdings не может быть на 100% уверена в возврате средств и 100% покрытии залога.

«Во втором квартале мы получили несколько запросов на получение краткосрочных ссуд от клиентов, с которыми у нас сложились давние отношения. Компания решила удовлетворить эти запросы», — объяснила пресс-секретарь Tether Holdings Алекс Уэлч.

Сингапур заморозил $1,8 миллиарда, связанные с отмыванием криптовалют

Полиция Сингапура конфисковала 2,4 млрд (SGD) сингапурских долларов ($1,8 млрд) в рамках крупнейшего в стране дела по отмыванию преступных средств, связанных с цифровыми активами. Об этом сообщает Bloomberg.

Дополнительно правоохранители арестовали банковские счета на сумму свыше 1,13 млрд SGD ($825 млн) и криптовалюты на $27 млн. В рамках расследования власти также опечатали более 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средства стоимостью примерно 1,24 млрд SGD ($906 млн).

В середине августа полиция арестовала десять китайских граждан под подозрением в причастности к отмыванию денег и подделке документов. Согласно заявлению, они, вероятно, легализовали доходы от организованной преступной деятельности за рубежом, включая онлайн-мошенничество и азартные игры.

Задержанным отказали в выходе под залог, ссылаясь на риски побега из-за наличия фальшивых паспортов.

На фоне этой ситуации банки Сингапура ужесточили контроль за китайскими клиентами. Некоторые кредиторы проверяют открытие новых счетов и сделок.

По информации источников издания, по крайней мере, один международный банк уже прекратил обслуживание нескольких граждан из Камбоджи, Кипра, Турции и Вануату. Другие финансовые учреждения в городе-государстве начали оценивать, следует ли принимать новые средства от клиентов с подобными характеристиками в каждом конкретном случае.

Преступный скандал вызвал широкий общественный резонанс, поскольку касается, по крайней мере, десяти местных банков. В результате возник резонный вопрос об эффективности местной борьбы с отмыванием денег.

Гонконг заблокировал доступ к криптобирже JPEX — СМИ

Гонконгские операторы связи по требованию правительства ограничили доступ к сайту и приложению криптовалютной биржи JPEX, недавно потерпевшей крах. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным источников издания, власти также попросят местные социальные сети удалить все страницы торговой платформы.

18 сентября JPEX приостановила работу на фоне кризиса ликвидности, а Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) инициировала масштабное расследование.

Позже полиция провела брифинг, на котором сообщила о 1641 жалобе от клиентов по поводу «застрявших» на бирже средств на общую сумму 19 млрд гонконгских долларов ($152 млн). В рамках расследования правоохранители задержали восемь подозреваемых.

Сейчас количество задержанных выросло на троих человек. Среди них, как сообщают СМИ, 31-летний YouTube блоггер. Ранее власти задержали криптоинфлюэнсера Джозефа Лама за его связи с JPEX.

В ходе следствия также допросили азиатскую телезвезду Джулиана Чунга, который был послом платформы в течение года.

В ответ на принудительные ограничения в JPEX заявили, что SFC неоправданно заблокировала доступ к криптобирже.

Binance подала ходатайство об отклонении исков SEC

Binance, Binance.US и глава платформы Чанпен Чжао подали ходатайство об отклонении исков Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), отметив «неправдоподобные» аргументы регулятора. Об этом сообщает CoinDesk.

В одном из документов говорится, что агентство предоставило широкое определение термина «инвестиционный контракт».

«SEC недавно приняла несколько принудительных мер, включая этот иск исходя из своей новой позиции, согласно которой практически все криптоактивы и практически все транзакции с ними являются ценными бумагами», — отметили в компании.

В ходатайствах также содержались схожие аргументы относительно так называемой «доктрины основных вопросов» — постановления Верховного суда, предписывающего федеральным агентствам ожидать решения Конгресса США по важным экономическим или политическим вопросам.

«Действительно, с 2019 года Конгресс рассмотрел более дюжины предложений, которые обеспечили бы последовательную и работоспособную основу для криптоактивов и торговых платформ. Несмотря на это, SEC сейчас стремится расширить свои полномочия», — подчеркнули юристы криптобиржи.