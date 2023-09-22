Вьетнамский автопроизводитель VinFast до конца года начнет продавать свои электрокары в ЕС — Reuters

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast планирует продавать свои первые электромобили в Европе уже в этом году после получения одобрения регуляторов. Об этом сообщает Reuters.

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Выход на европейский рынок

По словам ознакомленного источника агентства, план VinFast предусматривает, что около 3 тысяч кроссоверов VF8 будут доставлены во Францию, Германию и Нидерланды в четвертом квартале этого года с завода на севере Вьетнама.

План компании по выходу на европейский рынок в четыре раза превышает предыдущую невыполненную цель — поставить 700 автомобилей к июлю прошлого года, и появился на фоне того, что расследование ЕС по китайским производителям электромобилей создает возможный пробел на рынке.

Если план будет выполнен, Европа может стать самым большим зарубежным рынком для VinFast в этом году. Компания отправила около 2100 электромобилей в начале этого года в США и планирует отправить больше моделей VF9.

«Мы рассчитываем поставить первые модели VF8 французским, немецким и нидерландским клиентам в четвертом квартале этого года», — сказал исполнительный директор VinFast, добавив, что другие модели компании VF6, VF7 и VF9 представят на европейском рынке в следующем году.

Отмечается, что внедорожник VF8 уже был одобрен европейским регулятором как отвечающий стандартам ЕС и может продаваться в 27 странах блока.

Компания также завершает процедуры получения добровольного рейтинга безопасности Euro NCAP.

По данным консалтинговой компании Inovev, Европа является одним из крупнейших рынков для китайских автопроизводителей, отгрузивших почти 70 тысяч электромобилей за первые семь месяцев этого года, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цена

Стоимость VF8 стартует от 50 990 евро во Франции, тогда как Tesla Model Y китайского производства можно приобрести от 46 000 евро.

Экспансия VinFast в Европу является частью глобального плана, который включает в себя строительство новых заводов в США и Индонезии, а также нацелен на Индию, Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку.