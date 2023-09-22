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22 сентября 2023, 9:02 Читати українською

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $325 миллионов: что в него вошло

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $325 млн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $325 млн.
Фото: pixabay.com

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В пакет помощи вошла вторая партия кассетных боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии, а также системы ПВО малой дальности Avenger, использующие ракеты Stinger.

Новый пакет помощи

  • ракеты ПВО АИМ-9М;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • системы противовоздушной обороны Avenger;
  • пулеметы калибра 50 мм для противодействия дронам;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • противотанковые системы Javelin, TOW и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • 59 легких тактических автомобилей;
  • взрывные боеприпасы;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Следует отметить, что Вашингтон объявил о предоставлении нового пакета помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной помощи должен придать новый импульс контрнаступлению ВСУ.

«Украина вернула себе более половины территории, захваченной россией. Новая помощь, одобренная сегодня, поможет поддержать прогресс Украины и придать ей дальнейший импульс», — отметил он.

По словам Блинкена, пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы ПВО, которые помогут укрепить противовоздушную оборону Украины против ударов со стороны России сейчас и зимой.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Kaleso
Kaleso
22 сентября 2023, 10:00
#
Вже допомога не та
+
+43
Kharakternyk
Kharakternyk
22 сентября 2023, 10:42
#
Допомога рівно така, щоб не перемогли не дай Боже, ні одні, ні інші і щоб війна продовжувалася і далі.
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
22 сентября 2023, 12:22
#
Кто хочет победить воюет за свои…нам уже и так полтора года помогают и потратили на нас 220 миллиардов + пора как-то уже и совесть иметь…
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