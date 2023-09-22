За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 274 950 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 сентября: 480 российских оккупантов, 6 танков и 8 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 274950 (+480) человек,
- танков — 4644 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 8891 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 6177 (+40) ед,
- РСЗО — 785 (+4) ед,
- средства ПВО — 528 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4858 (+8),
- крылатые ракеты — 1517 (+38),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8690 (+20) ед,
- специальная техника — 912 (+1).
Источник: Минфин
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