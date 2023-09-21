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21 сентября 2023, 17:44 Читати українською

КНР может столкнуться с серьёзным кризисом на рынке недвижимости

По словам ряда аналитиков, на рынок жилой недвижимости Китая надвигается новый кризис, способный стать наиболее масштабным в истории этой страны. После того как 2 годами ранее Evergrande превратилась в банкрота, страна пережила череду дефолтов застройщиков. Сложности в этой отрасли отрицательно отразились на общей экономической ситуации в Поднебесной, информирует компания Cauvo Capital.

Сейчас серьезные проблемы наблюдаются у Country Garden, самого крупного частного девелопера в КНР. Если в случае с Evergrande основной причиной обрушения стали чрезмерные растраты средств, то сложности Country Garden вызваны главным образом массовыми выходами с рынка недвижимого имущества.

Проблемы Country Garden способны усугубить текущие сложности экономики КНР, поставив ее в даже более трудное положение, чем после обрушения Evergrande в 2021-м. Существенная доля операционной деятельности этого девелопера сконцентрирована в промышленных областях, которые сильно помогли развить экономику Поднебесной в наилучшие времена. Сейчас у этих областей возникли сложности с финансами и сокращением населения. В итоге у них возникнут сложности с преодолением проблем, вызванных обрушением большого застройщика.

Согласно прогнозам экспертов, трудности рынка жилого недвижимого имущества будут отрицательно влиять на доверительное отношение потребителей, что увеличит длительность просадки активности в сегменте. Недвижимое имущество и связанные с ней сегменты охватывают порядка 25% китайского ВВП. Аналитики отмечают, что проблемы сейчас наблюдаются во всей отрасли, но сильнее всего они заметны в населенных пунктах малого и среднего размеров.

Country Garden столкнулась угрозой дефолта на фоне огромных долгов

Объемы строительства на протяжение нескольких лет превосходят спрос, что спровоцировало появление огромных излишков жилой недвижимости. В результате сейчас рынок остро нуждается в коррекции. Специалисты отмечают, что в тот момент, когда население КНР осознает возможность скорого обвала существенной части своего благосостояния, будет очень трудно избежать появления панических настроений.

По итогам II квартала 2023-го число проектов, в которых участвовала Country Garden, превышало 3 тысячи. Они касались огромного количества домов. Оценочный объем долгов этой фирмы (вместе с объектами, которых уже продали, но еще не сдали, задолженностями перед банками и поставщиками, а также бондами) составляет $186 миллиардов. При этом значительную их часть необходимо погасить на протяжение ближайших 12 месяцев.

По итогам первого полугодия 2023-го Country Garden, отчиталась о рекордно большом убытке, составившем более $7 миллиардов. При этом ею была списана часть активов. В августе фирма просрочила платежи по процентам на сумму в $22,5 миллиона по паре выпусков долларовых облигаций. В итоге ей все же удалось отыскать средства и выплатить долги на протяжение 30 льготных дней, что позволило защититься от дефолта. Кредиторы из КНР позволили Country Garden повременить с выплатой по облигациям в юанях.

Реализация нового жилья Country Garden в конце лета просела на 70% против аналогичного месяца 2022-го. Без восстановления этого показателя сильно возрастет риск дефолта застройщика, считают те, кто имеет на cauvocapital.com личный кабинет.

По материалам Cauvo Capital

Источник: Минфин
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