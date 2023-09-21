Курс валют на вечер 21 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 21 сентября Закрытие 21 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,94/39,33 38,91/39,30 3/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,90−38,50 грн. Евро покупают за 40,65 грн, а продают за 41,44 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,30, евро — 40,90−41,20 грн.

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