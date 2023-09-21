В Украине спрос на валюту вырос в пять раз

Резкий скачок спроса на валютном рынке произошел на прошлой неделе. Нацбанку пришлось продать рекордный объем долларов США на межбанке. Об этом в фейсбуке написал член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин .

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост спроса

«Существенный рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на фоне сокращения ее предложения привел к 5-кратному увеличению по сравнению с позапрошлой неделей чистого спроса на валюту на межбанковском рынке», — написал он.

По его словам, это, в свою очередь, обусловило потребность в увеличении чистой продажи Национальным банком иностранной валюты с целью сбалансирования рынка до 873 млн долларов (по сравнению с 302 млн долларов).

Всего с начала года чистая продажа иностранной валюты НБУ составила почти 18 млрд долларов, добавил Данилишин.

Напомним

На прошлой неделе (11−15 сентября) НБУ продал на межбанке рекордный с начала года объем валюты — 873 млн долларов. С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 17,8 млрд. долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.