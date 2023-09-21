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21 сентября 2023, 17:01 Читати українською

В Украине спрос на валюту вырос в пять раз

Резкий скачок спроса на валютном рынке произошел на прошлой неделе. Нацбанку пришлось продать рекордный объем долларов США на межбанке. Об этом в фейсбуке написал член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Резкий скачок спроса на валютном рынке произошел на прошлой неделе.

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Рост спроса

«Существенный рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на фоне сокращения ее предложения привел к 5-кратному увеличению по сравнению с позапрошлой неделей чистого спроса на валюту на межбанковском рынке», — написал он.

По его словам, это, в свою очередь, обусловило потребность в увеличении чистой продажи Национальным банком иностранной валюты с целью сбалансирования рынка до 873 млн долларов (по сравнению с 302 млн долларов).

Всего с начала года чистая продажа иностранной валюты НБУ составила почти 18 млрд долларов, добавил Данилишин.

Напомним

На прошлой неделе (11−15 сентября) НБУ продал на межбанке рекордный с начала года объем валюты — 873 млн долларов. С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 17,8 млрд. долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
21 сентября 2023, 19:37
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Зберігання цієї тенденції, зернова криза, зимовий період, скорочення допомоги Україні від наших партнерів, виробництва, експорту та інші складові, можуть призвести до цінників в 43−48 гривень за 1 долар США на готівковому ринку
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