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21 сентября 2023, 16:42 Читати українською

НБУ ужесточил требования к привлечению коммерческих агентов для предоставления платежных услуг

Национальный банк уточнил требования к привлечению коммерческих агентов по предоставлению финансовых платежных услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк уточнил требования к привлечению коммерческих агентов по предоставлению финансовых платежных услуг.
Фото: bank.gov.ua

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НБУ напомнил, что поставщики платежных услуг — банки, платежные учреждения, эмитенты электронных денег или платежных инструментов — могут привлекать для предоставления финансовых платежных услуг коммерческих агентов, которые на основании договора действуют от имени, в интересах, под контролем и за счет поставщика платежных услуг.

Речь идет как о юридических лицах, так и о физических лицах-предпринимателях в зависимости от вида платежных услуг.

Чтобы привлечь коммерческого агента, поставщик платежных услуг должен в установленном порядке сообщить об этом Нацбанку.

С целью урегулирования вопроса перечня лиц, которые могут привлекаться для предоставления финансовых платежных услуг как коммерческие агенты по приему наличных, НБУ:

  • предоставил право банкам привлекать физических лиц-предпринимателей как коммерческих агентов (ранее такое право было только у небанковских финучреждений);
  • урегулировал вопрос статуса лиц, которые могут привлекаться для предоставления финансовых платежных услуг в качестве коммерческих агентов по приему наличных денег. Так, коммерческим агентом по приему наличных денег банка или платежного учреждения не могут быть лица или компании, получившие право на осуществление деятельности по предоставлению финансовых платежных услуг, ограниченных платежных услуг, услуг почтового перевода и предоставлению банкам услуг по инкассации.

Кроме того, в целях обеспечения выхода на рынок добропорядочных коммерческих агентов Нацбанк внес изменения в порядок привлечения коммерческих агентов, в частности:

  • ужесточил требования к коммерческим агентам, которые будут привлекаться для предоставления финансовых платежных услуг. В частности, речь идет об усовершенствовании механизмов внутреннего контроля за деятельностью коммерческих агентов относительно хранения объемов наличных денег, проведения ее инкассации, а также перечня мер, применяемых к коммерческим агентам в случае нарушения ими требований законодательства по вопросам платежных услуг и финансового мониторинга;
  • обязал поставщиков платежных услуг проверять, нет ли у коммерческих агентов или их руководителей судимости, ограничения или запрета заниматься определенной деятельностью, сведения о применении мер воздействия и т. п.;
  • уточнил порядок рассмотрения Нацбанком документов для регистрации коммерческих агентов, в том числе о предоставлении регулятору дополнительной информации, документов, объяснений, необходимых для уточнения сведений о коммерческом агенте.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 18 сентября 2023 года № 117 «Об утверждении Изменений в Положение о привлечении коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг», которое вступает в силу 22 сентября 2023 года.

Источник: Минфин
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