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21 сентября 2023, 14:53 Читати українською

Рада одобрила законопроект о финмониторинге политических деятелей. Это необходимое условие для членства в ЕС

Верховная Рада приняла за основу доработанную версию законопроекта № 9269 о финмониторинге политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs). Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла за основу доработанную версию законопроекта № 9269 о финмониторинге политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs).
Фото: pixabay.com

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«За» проголосовали 260 нардепов.

«Фактически вместо ограничения в три года, снова возвращается принцип „once pep-forever pep“. Также создается реестр PEP-ов», — отметил Железняк.

Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября этого года. Также это последнее условие открытия переговоров о членстве Украины в ЕС.

Напомним

Правительство внесло соответствующий законопроект № 9269 в Верховную Раду в начале мая, профильный комитет того же месяца в очередной раз рекомендовал включить его в повестку дня и принять за основу, повторив эту рекомендацию на этой неделе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ноябре 2022 года Верховная Рада внесла изменения в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которыми депутаты ограничили человек тремя годами.

То есть после истечения трехлетнего срока со дня прекращения выполнения выдающихся публичных функций все такие политически значимые лица теряют этот статус, поэтому финансовые организации больше не должны проверять их операции.

Однако эти изменения не отвечают международным обязательствам, принятым Украиной на пути интеграции в ЕС и противоречащим стандартам Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Источник: Минфин
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