Американский техногигант Apple, как известно, неоднократно сталкивался с проблемами во время работы в Китае. В их число входят рост рисков в сфере геополитики и не оправдавшие ожиданий темпы экономического восстановления Поднебесной. Сейчас же появился ещё один фактор, способный серьёзно угрожать бизнесу Apple в этой стране: восстановление деятельности Huawei после масштабного прорыва в полупроводниковой сфере. Подробнее об этом рассказывают эксперты LBLV .

Новый процессор, который научилась производить китайская компания SMIC, встревожил американских политиков. После его появления остро встал вопрос о способе, которым Китай этого добился, поскольку считается, что санкционные ограничения должны были закрыть стране доступ к важнейшим технологическим решениям.

Также сейчас эксперты пытаются понять, имеет ли использованный в создании новых китайских полупроводников процесс потенциал для масштабирования производства, которое приведёт к возрождению Huawei. Сегодня компания остаётся одной из немногих, сумевших создать свой центральный процессор для мобильных телефонов. В этом отношении Huawei стоит в одном ряду с Samsung и Apple.

Правда, в LBLV справедливо отмечают, что «нашумевший» чип выпустила TSMC из Тайваня. Ограничения на экспорт, введённые Соединёнными Штатами, не давали Huawei использовать технологические решения из этой страны на всех стадиях создания процессоров. Другими словами, у компании из Китая не было возможности получать такие полупроводники от тайваньского производителя.

В вопросе производства передовых микрочипов TSMC всё ещё занимает первое место на планете. Её текущих возможностей нет ни у одной компании из Поднебесной. Именно по этой причине известие о появлении Mate 60 Pro с процессором от SMIC, который Huawei представила в августе, стало шоком для многих политиков и техноэкспертов.

SMIC, как и Huawei, уже долгое время входит в американский санкционный список, членам которого нельзя приобретать технологии США. Принято считать, что технологические решения этой китайской фирмы уступают возможностям TSMC на несколько поколений.

Процессор, используемый в новом мобильном телефоне от Huawei, называется Kirin 9000S. В нём объединены чип и комплектующие, позволяющие подключаться к сетям 5G. Подтверждения о поддержке беспроводных сетей пятого поколения от производителя сейчас нет. В то же время, обзоры говорят, что по скорости загрузки новинка приблизилась к показателям 5G.

Специалисты, проанализировавшие Mate 60 Pro, пришли к выводу, что его центральный процессор изготовили по технологии 7 нм. Это значит, что SMIC, являющаяся самым крупным контрактным производителем процессоров в Китайской Народной Республике, успешно освоила данный процесс. А значит, Huawei, пользующаяся такими технологиями, близка к вытеснению Apple с первой строчки по объёмам продаж смартфонов в азиатском сегменте.

Ценные бумаги Apple на фоне этих новостей снижаются на 2%, до $175,49 в ходе предторгов четверга.

Ева Орлова, финансовый аналитик LBLV