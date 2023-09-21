После вражеской атаки есть обесточивание в пяти областях — Укрэнерго

В четверг, 21 сентября, из-за последствий российской атаки есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Обесточивание

Отмечается, что есть частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Идет восстановление питания потребителей.

Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы также продолжаются.

Всего из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 398 населенных пунктов. Помимо последствий ракетной атаки утром есть повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах: Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской областях.

При этом в Укрэнерго подчеркнули, что пока рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры.

Потребление

В среду, 20 сентября, вечерний максимум потребления был на 0,9% выше, чем во вторник, 19 сентября.

Экспорт/Импорт

Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 319 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт.

Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4796 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 426 МВт.