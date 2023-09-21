Пропажа крипты украинского чиновника, Mt.Gox перенесла дату компенсаций: что нового на крипторынке

Объем спотовой биткоин-торговли на Binance сократился на 57%

Криптовалютная биржа Binance возглавила антирейтинг по снижению спотовой торговли биткоином — с 1 сентября показатель упал на 57%. Об этом свидетельствует отчет K33.

Общее значение для всех платформ сократилось на 48%. При этом спотовые объемы биткоина упали еще на 8% по сравнению с августовским пятилетним минимумом.

Аналитики отметили, что в авангарде падения стоит именно Binance, когда остальные площадки демонстрируют относительно стабильные показатели.

По мнению экспертов, отставание Binance обусловлено затяжными судебными тяжбами с SEC и CFTC. Однако ближайший конкурент Coinbase, который также судится с регулятором, в сентябре зафиксировал рост спотовой торговли цифровым золотом на 9%.

Несмотря на снижение показателей биткоина, в K33 отметили небольшое ралли Ethereum и Binance Coin. За последние семь дней обе монеты выросли на 6%, торгуясь выше трехнедельного максимума.

Mt.Gox перенесла дату компенсаций на год

Руководство обанкротившейся криптовалютной биржи Mt.Gox сообщило о переносе крайнего срока выплаты компенсаций — с 31 октября 2023 на 31 октября 2024 года.

Согласно документам, закрытая торговая платформа владеет 142 000 BTC ($3,8 млрд), 143 000 BCH ($30 млн) и 69 млрд иен ($4,5 млн).

Для кредиторов, предоставивших необходимую информацию, выплаты начнут производить последовательно уже в конце этого года.

Клиенты Mt.Gox уже десять лет ждут возврата своих средств. Процесс гражданской реабилитации стартовал в июне 2018 года. В 2021 году суд Токио утвердил предложенный биржей план.

Украинский чиновник заявил о пропаже криптовалют на $647 тысяч — СМИ

Глава Департамента исполнительной службы Минюста Украины Максим Киселев заявил в киберполицию о краже $647 000 в криптовалютах. Об этом сообщает «СтопКор» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Дело было открыто еще в мае. Согласно его материалам, с июня по декабрь 2022 года Киселев приобрел виртуальные активы на сумму $700 000. Таким образом он якобы планировал помогать семье, которая после начала войны в Украине уехала в Испанию. Там у семьи есть особняк стоимостью 1,5 млн евро.

Чиновник сообщил, что начал инвестировать в криптовалюты по совету семейной пары — Олега Громова и Виты Ефимчук.

Именно Громов, по словам Киселева, помог ему создать аккаунт на Binance, а затем настроить кошелек Ledger, где и хранились активы. В дальнейшем устройство находилось у жены чиновника Александры Горяевой.

В конце апреля 2023 года она заметила, что криптокошелек опустел. Женщина связалась по телефону с Громовым и тот предположил, что в системе произошел сбой.

Однако уже через несколько дней он прислал скриншот о том, что 14 февраля 2023 года из кошелька Киселева было выведено более $647 000. В тот же день Громов покинул Украину.

По данным следствия, 60 000 USDT оказались на счете гражданина Украины Дмитрия Джиоева на бирже Binance. Еще 587 000 USDT поступили на другой кошелек, откуда несколькими транзакциями переведены на адреса, два из которых принадлежат гражданам рф Кириллу Зотову и Александру Михайлову. В совокупности они получили более 284 000 USDT.

Впоследствии активы с кошельков последних конвертировали в биткоины и перевели еще одному россиянину — Даниилу Бронихину. Последний через некоторое время отправил Громову в общей сложности $56 650.

Полиция начала расследование по факту мошенничества и подделки документов.

Venmo добавил поддержку стейблкоина PayPal

Принадлежащий PayPal мобильный платежный сервис Venmo добавил поддержку привязанного к доллару США стейблкоина PYUSD своей материнской компании.

Операции со «стабильной монетой» пока доступны избранным пользователям. В полном масштабе актив будет развернут в ближайшие недели.

PayPal объявила о запуске стейблкоина 7 августа. PYUSD создан на блокчейне Ethereum по стандарту ERC-20. Эмитентом выступает инфраструктурная компания Paxos.

Согласно заявлению, монета предназначена для подключения фиатных долларов к экосистеме Web3, упрощения повседневных платежей при одновременном повышении скорости и снижении затрат.

Транзакции между двумя родственными платформами выполняются бесплатно. Внешние кошельки и мерчанты, принимающие платежи в стейблкоине, также смогут получать переводы через Venmo. С них взимается комиссия блокчейна.

В PayPal подчеркнули, что PYUSD уже присутствует в «нативной криптопрактике и становится более доступным по мере роста экосистемы». За прошедшие с запуска несколько недель поддержку монеты добавил ряд: