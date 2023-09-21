Приватбанк первым в Украине запустил сервис онлайн мониторинга залогового имущества

Приватбанк упростил жизнь заемщикам: в Приват24 заработал онлайн мониторинг залогового имущества. Об этом говорится в сообщении банка.

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Что это дает клиенту

Клиентам Приватбанка, купившим автомобиль в кредит или лизинг, отныне не нужно тратить лишнее время на проверку залога.

Как сообщила член правления Приватбанка по вопросам рисков Лариса Чернышева, банк первым в Украине ввел сервис онлайн мониторинга залогового имущества, позволяющего клиенту самостоятельно проходить проверку в мобильном Приват24 без физического осмотра имущества представителем банка.

Как пройти онлайн мониторинг

Чтобы успешно пройти онлайн мониторинг залогового авто, нужно сделать фото в режиме онлайн по инструкции и подсказкам в приват24, заполнить анкету в приложении и подписать электронной подписью SmartID.