Приватбанк упростил жизнь заемщикам: в Приват24 заработал онлайн мониторинг залогового имущества. Об этом говорится в сообщении банка.
Приватбанк первым в Украине запустил сервис онлайн мониторинга залогового имущества
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Что это дает клиенту
Клиентам Приватбанка, купившим автомобиль в кредит или лизинг, отныне не нужно тратить лишнее время на проверку залога.
Как сообщила член правления Приватбанка по вопросам рисков Лариса Чернышева, банк первым в Украине ввел сервис онлайн мониторинга залогового имущества, позволяющего клиенту самостоятельно проходить проверку в мобильном Приват24 без физического осмотра имущества представителем банка.
Как пройти онлайн мониторинг
Чтобы успешно пройти онлайн мониторинг залогового авто, нужно сделать фото в режиме онлайн по инструкции и подсказкам в приват24, заполнить анкету в приложении и подписать электронной подписью SmartID.
Источник: Минфин
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