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21 сентября 2023, 10:53 Читати українською

В Украине за два года продано более 365 тысяч гектаров земли

Около полумиллиона гектаров земли было отчуждено с момента открытия рынка земли. Об этом сообщает «Опендатабот».

Около полумиллиона гектаров земли было отчуждено с момента открытия рынка земли.
Фото:depositphotos

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Рынок земли

Всего за два года открытого рынка и на середину сентября по договорам купли-продажи было продано 365 тысяч га. За весь период открытого рынка земли было отчуждено 448 тысяч гектаров.

Впрочем, наибольшее количество земельных угодий за два года было передано по наследству — 828 тысяч га.

Более половины — 203 тыс. га — было продано в течение первых 8 месяцев, до начала полномасштабного вторжения. Некоторое оживление на рынке наблюдалось с февраля 2023 года, а летом зафиксировали падение количества как по количеству сделок, так и по площади проданных угодий. Вероятно, это связано с ожиданиями расширения круга покупателей земли — с 2024 года покупать землю смогут и юридические лица.

Какая стоимость земли

В целом средняя площадь сделки «купли-продажи» составляет 2,2 гектара. В то же время, средняя цена сделки составляет 39−45 тыс. грн.

Самой дешевой за все время с момента открытия рынка стала земля в Херсонской области — 23 тыс. грн за гектар. А самые дорогие угодья оказались во Львовской области — 132 тыс. грн за гектар.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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Vlad UKR
Vlad UKR
21 сентября 2023, 11:14
#
Один сократ сказал.
Царь который приходит что бы распродать Вашу землю, это не ваш царь, это проходимец.
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Bely
Bely
21 сентября 2023, 11:28
#
Во всех странах развитых есть продажа земли, но у нас свой совковый путь.
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mantis05
mantis05
21 сентября 2023, 11:47
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Представил себе, как землю грузят в вагоны и вывозят в Европу :D сидят такие украинцы, плачут что голосовали за зелика, потому что всю землю вывезли из страны и приходится стоять босыми ногами на коре земного ядра. Ноги аж печОт.
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Genna Smatko
Genna Smatko
21 сентября 2023, 11:36
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А мені цікаво діти та самі власники цієї землі захищають свою землю на фронті?
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Vlad UKR
Vlad UKR
21 сентября 2023, 11:46
#
Захишають Землі та Вілли в Монако там вже декілька серій армія лазурного Монако та армія Іспанія на ютубі
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