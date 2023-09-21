В Украине за два года продано более 365 тысяч гектаров земли

Около полумиллиона гектаров земли было отчуждено с момента открытия рынка земли. Об этом сообщает «Опендатабот».

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Рынок земли

Всего за два года открытого рынка и на середину сентября по договорам купли-продажи было продано 365 тысяч га. За весь период открытого рынка земли было отчуждено 448 тысяч гектаров.

Впрочем, наибольшее количество земельных угодий за два года было передано по наследству — 828 тысяч га.

Более половины — 203 тыс. га — было продано в течение первых 8 месяцев, до начала полномасштабного вторжения. Некоторое оживление на рынке наблюдалось с февраля 2023 года, а летом зафиксировали падение количества как по количеству сделок, так и по площади проданных угодий. Вероятно, это связано с ожиданиями расширения круга покупателей земли — с 2024 года покупать землю смогут и юридические лица.

Какая стоимость земли

В целом средняя площадь сделки «купли-продажи» составляет 2,2 гектара. В то же время, средняя цена сделки составляет 39−45 тыс. грн.

Самой дешевой за все время с момента открытия рынка стала земля в Херсонской области — 23 тыс. грн за гектар. А самые дорогие угодья оказались во Львовской области — 132 тыс. грн за гектар.