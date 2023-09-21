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21 сентября 2023, 10:15 Читати українською

​​ФРС США напугала рынки, а акции Китая достигли 10-месячного минимума: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Американские индексы снизились в среду

S&P 500 потерял 0,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,5%, а индекс Dow Jones снизился на 0,7%.

Фондовые индексы США в среду закрылись заметным падением, а доходность двухлетних американских гособлигаций выросла до уровня 2006 года.

Это произошло на фоне вчерашних заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который предупредил, что процентные ставки, вероятно, будут еще выше и продержатся на высоком уровне более длительное время.

Между тем в среду ФРС США ожидаемо сохранила процентные ставки на уровне 5,25—5,5%.

Рынки Азии падают вслед за Уолл-Стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,6%, японский Nikkei упал на 1,3%, южнокорейский Kospi сократился на 1,6%, сингапурский STI подешевел на 1,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,4% и 1,2% соответственно.

Все из-за предупреждений ФРС США о возможном дальнейшем повышении процентных ставок и сохранении их на высоком уровне более длительное время.

Акции Китая упали до 10-месячного минимума

В ходе сегодняшних торгов индекс MSCI China, отслеживающий стоимость акций китайских компаний крупной и средней капитализации, упал примерно на 1,5%, снижаясь уже третью неделю подряд.

Китайский фондовый индекс достиг самого низкого уровня с ноября прошлого года, поскольку отток средств иностранных фондов из страны продолжается и нет никаких признаков его скорого прекращения.

С начала сентября глобальные фонды продали китайских бумаг на сумму около 24 млрд юаней ($3,2 млрд). При этом в прошлом месяце была зафиксирована рекордная месячная сумма чистых продаж китайских активов иностранными инвесторами — 90 млрд юаней ($12 млрд).

Все из-за опасений иностранных инвесторов по поводу сектора недвижимости и экономики Китая, замечает Bloomberg.

Bank of America: к концу года S&P 500 достигнет 4 600 пунктов

Стратеги из Bank of America отказались от своего медвежьего взгляда на целевые показатели S&P 500, повысив прогноз для индекса на конец года с 4 300 до 4 600 пунктов.

Прогноз предполагает рост S&P 500 примерно еще на 4% до конца 2023 года.

Рыночные индикаторы, а также продолжающийся рост эффективности и объема промышленного производства в США указывают на сохранение потенциала для роста американского рынка акций, считают в Bank of America.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
21 сентября 2023, 11:39
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Так кітайцям і треба.
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