За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 490 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 274470 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 сентября: 490 российских оккупантов и 29 БПЛА
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Потери врага
- личного состава / personnel — около/ about 274470 (+490) человек / persons,
- танков / tanks — 4638 (+3) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 8883 (+15) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 6137 (+41) ед,
- РСЗО / MLRS — 781 (+2) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 528 (+2) ед,
- самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4850 (+29),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1479 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 20 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8670 (+37) ед,
- специальная техника / special equipment — 911 (+5).
Источник: Минфин
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