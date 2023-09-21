Валовый внешний долг Украины за второй квартал вырос до 92,7% ВВП

Объем валового внешнего долга Украины в течение второго квартала этого года вырос на $8,8 млрд и на конец полугодия составил $148,6 млрд. Об этом говорится в сообщении НБУ, пишет «Интерфакс-Украина».

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Рост долга

«По ВВП долг увеличился с 90,5% до 92,7%», — говорится в сообщении.

При этом внешний долг госсектора за второй квартал 2023 года увеличился на $8,4 млрд — до $84,5 млрд (52,7% ВВП), тогда как долг частного сектора — на $0,4 млрд, до $64,1 млрд (40% ВВП).

Как отметил Нацбанк, в госсекторе рост произошел за счет чистого привлечения по кредитам от международных партнеров на сумму $8,8 млрд, из них от Международного валютного фонда — $3,6 млрд, в то время как задолженность правительства по ценным бумагам сократилась на $0,12 млрд.

По данным Нацбанка, объем внешних обязательств украинских банков сократился на $0,08 млрд — до $1,8 млрд (1,1% ВВП), преимущественно за счет сокращения долга по кредитам на аналогичную сумму.

Внешний долг других секторов экономики увеличился на $0,2 млрд — до $41,3 млрд (25,8% ВВП). Это обусловлено ростом внешней задолженности по гарантированным кредитам — на $0,14 млрд и ценным бумагам — на $0,05 млрд.

Задолженность других секторов экономики с учетом межфирменного долга за отчетный квартал увеличилась на $0,52 млрд — до $62,3 млрд (38,9% ВВП).

Непосредственно межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, за квартал вырос на $0,28 млрд — до $21 млрд (13,1% ВВП) в связи с увеличением внешней задолженности по кредитам и займам прямого инвестора на $0,26 млрд.

Увеличение долга частного сектора за счет курсовых изменений НБУ оценил в $0,4 млрд.

Объем просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (в том числе от прямых инвесторов) увеличился за апрель-июнь на $0,13 млрд. и в конце второго квартала составил $25,4 млрд. (15,9% ВВП).

Основные страны-кредиторы

По данным НБУ, доля Кипра в ней — 58,1%. Кроме того, выросли доли Великобритании — на 1 процентный пункт (п.п.), до 9,2%, и Нидерландов — на 3 п.п., до 5,8%.

По информации Нацбанка, Кипр на конец второго квартала оставался основной страной-кредитором из географической структуры задолженности частного сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменным долгом) — 49,2% от общего объема, его доля с начала года выросла на 0,4 п.п. .

Доли Нидерландов, Германии и Швейцарии увеличились на 0,1 п.п. и составили 7,3%, 3,0% и 2,6% соответственно, тогда как доля США осталась на уровне 3,0%, а доли Великобритании и Люксембурга сократились на 0,1 п.п. — до 10,7%.

Основная валюта заимствований

Основной валютой внешних заимствований Украины на конец второго квартала 2023 остается доллар США — 50% общего объема внешнего долга, однако его доля за квартал снизилась на 3 п.п. В то же время возросла доля заимствований в евро — с 31,9% до 33,8%, а также у СДР перед МВФ — с 9,9% до 11,4%, тогда как доля внешней задолженности в гривне снизилась на 0,2 п. п. — до 1,6%.

Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения за второй квартал 2023 года увеличился на $1,2 млрд и на 30 июня 2023 составил $40,8 млрд.

При этом обязательства сектора общегосударственного управления, требующие погашения в течение следующих 12 месяцев, выросли на $0,9 млрд — до $3,8 млрд вследствие увеличения будущих выплат правительства по кредитам, в том числе на $0,2 млрд перед МВФ, тогда как погашения НБУ снизились на $0,18 млрд — до $1,3 млрд за счет меньших выплат МВФ.

Объем краткосрочных обязательств банковского сектора остался практически на уровне предыдущего квартала и составил $1,3 млрд.

Общий объем заимствований реального сектора (вместе с межфирменным долгом), которые должны быть погашены в течение следующих 12 месяцев, увеличился на $0,5 млрд и на 30 июня 2023 составил $34,4 млрд. Нацбанк уточнил, что рост обуславливается увеличением объемов будущих погашений за долговой ценной бумагой на $0,4 млрд.