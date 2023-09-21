ЕИБ может выделить 220 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность предоставления около 220 млн. евро на восстановление инфраструктуры Украины. Об этом говорится в сообщении Госагентства обновления и развития инфраструктуры Украины в фейсбуке.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Планы ЕИБ

По словам Агентства, средства в размере около 220 млн. евро пойдут на восстановление дорог и мостов.

Во время встречи с представителями ЕИБ глава Агентства Мустафа Найем и руководитель Группы управления проектами Вадим Ноздря обсудили прогресс реализации совместных проектов. В частности, проект развития трансевропейской транспортной сети, касающийся строительства и ремонта дорог в шести регионах Украины.

«В соответствии с соглашением, подписанным в июне 2023 года, ЕИБ предоставил более 50 млн евро грантовых средств ЕС, доступных в рамках Инвестиционной платформы соседства Европейского Союза (NIP), на закупку модульных мостов. Это временные сооружения, „скорая помощь“ для регионов, которые больше всего пострадали от российской агрессии. Они улучшат логистику между населенными пунктами и регионами», — говорится в сообщении.

Кроме ЕИБ, являющегося одним из ключевых международных партнеров Украины в восстановлении критической инфраструктуры, Агентство также сотрудничает с Всемирным банком, USAID, а также Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Это крупнейшие международные партнеры, с которыми Агентство работает над четырьмя приоритетными направлениями: прифронтовая инфраструктура, разрушенное войной жилье, пункты пропуска на границах и дороги к ним, критическая инфраструктура — вода, энергетика, мосты.