Нафтогаз вышел из дефолта — Чернышев

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» вышла из дефолта. Об этом написал глава правления компании Алексей Чернышев в фейсбуке.

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Выход из дефолта

«Мы произвели необходимые платежи по еврооблигациям 2022/26 в соответствии с условиями реструктуризации. Таким образом, сегодня Нафтогаз вышел из дефолта», — написал Чернышев.

По его словам, «философия Группы Нафтогаз — быть надежными на всех операционных уровнях».

«Мы и дальше будем подтверждать свою надежность партнерам», — подчеркнул Чернышев.

Предыстория

В конце июля НАК «Нафтогаз Украины» получила согласие инвесторов на реструктуризацию еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и ноябре 2026 года.