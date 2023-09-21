Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» вышла из дефолта. Об этом написал глава правления компании Алексей Чернышев в фейсбуке.
Нафтогаз вышел из дефолта — Чернышев
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Выход из дефолта
«Мы произвели необходимые платежи по еврооблигациям 2022/26 в соответствии с условиями реструктуризации. Таким образом, сегодня Нафтогаз вышел из дефолта», — написал Чернышев.
По его словам, «философия Группы Нафтогаз — быть надежными на всех операционных уровнях».
«Мы и дальше будем подтверждать свою надежность партнерам», — подчеркнул Чернышев.
Предыстория
В конце июля НАК «Нафтогаз Украины» получила согласие инвесторов на реструктуризацию еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и ноябре 2026 года.
Источник: Минфин
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