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21 сентября 2023, 8:33 Читати українською

Нафтогаз вышел из дефолта — Чернышев

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» вышла из дефолта. Об этом написал глава правления компании Алексей Чернышев в фейсбуке.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» вышла из дефолта.
Фото: depositphotos

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Выход из дефолта

«Мы произвели необходимые платежи по еврооблигациям 2022/26 в соответствии с условиями реструктуризации. Таким образом, сегодня Нафтогаз вышел из дефолта», — написал Чернышев.

По его словам, «философия Группы Нафтогаз — быть надежными на всех операционных уровнях».

«Мы и дальше будем подтверждать свою надежность партнерам», — подчеркнул Чернышев.

Предыстория

В конце июля НАК «Нафтогаз Украины» получила согласие инвесторов на реструктуризацию еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и ноябре 2026 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
jakiro
jakiro
21 сентября 2023, 8:40
#
Цікаво як продаючи нафту і газ можна задефолтитись, коли це найпрофітніша справа у світі. Якось саудити трильйони баксів мають без дефолтів.
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0
Zed99992
Zed99992
21 сентября 2023, 8:48
#
Так ви продайте по ціні заниженій відносно ринкової , тоді дізнаєтесь
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
21 сентября 2023, 11:29
#
Купляли за кредитні гроші по 40+ грн за куб, населенню продавали за 10… а на різницю дкфолтнулися. Цього року ціна менша, 400 євро 1000 кубів, то 16 грн за куб без накруток… все одно в мінуса.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
21 сентября 2023, 11:35
#
С ценами на газ в 3 раза больше себестоимости Нафтогаз должен жить как арабские эмираты.
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