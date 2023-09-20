monobank вместе с Укрпочтой запускают очередную акцию. Она позволяет экономить четверть стоимости доставки отправлений по территории Украины. Чтобы получить скидку, нужно рассчитаться за доставку отправки по Украине картой VISA от monobank | Universal Bank в одном из отделений Укрпочты.
Актуально
20 сентября 2023, 19:57 Читати українською
monobank + Укрпочта = минус 25% на стоимости доставки
Дополнительные условия:
- акция распространяется на отправки Экспресс и Стандарт;
- скидка составляет 25% от тарифа за пересылку (в том числе за возврат);
- срок действия предложения —
с 20.09.2023 г. по31.10. 2023 г.;
- количество оплат не ограничено.
Напомним, что это не первая акция monobank и Укрпочты для общих клиентов. Их первый партнерский проект стартовал в октябре 2020 года, когда компании предлагали кэшбек до 15% за внутренние и международные отправления Укрпочтой при оплате картами monobank.
Также интересно, что осенью 2022 года в честь своего 5-летия mono заказал у государственного почтового оператора стильные марки с персональным дизайном, которые можно было выиграть, задонатив на ВСУ.
Источник: Минфин
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