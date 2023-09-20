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20 сентября 2023, 19:36 Читати українською

Фонд гарантирования продал рекордный лот с начала полномасштабной войны

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал права требования по кредитам М Р Банка (бывший Сбербанк) с солнечными электростанциями в залоге за 683 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал права требования по кредитам М Р Банка (бывший Сбербанк) с солнечными электростанциями в залоге за 683 млн грн.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что покупатель уплатил всю сумму за лот, с ним уже подписали договор купли-продажи активов. Средства будут направлены на расчет с кредиторами М Р Банка.

Соответствующий лот GL18N024611 был продан в системе «Прозорро.Продажи», в его состав входили активы М Р Банка — права требования по кредитным договорам, в обеспечение по которым оформлены две электростанции на солнечных батареях в Одесской и Николаевской областях с сопутствующим производственным оборудованием.

Аукцион, состоявшийся 14 сентября, был девятой попыткой реализовавших активы.

«Цена продаж составила 683 млн грн. И на сегодняшний день это — самая большая сумма за последние почти 1,5 года, когда после полномасштабного вторжения России Фонд возобновил свои аукционы», — говорится в сообщении.

В первый раз лот выставлялся на продажу в апреле 2023 года, стартовой ценой была общая сумма задолженности по договорам.

Победитель аукциона

По данным Liga.net, победителем аукциона в системе «Prozorro.Продажи» стал его единственный участник ООО «Аванте Финанс». Владелицей компании в госреестре указана Татьяна Лобанова.

Кредитные линии, указанные в описании к аукциону, в 2012—2013 годах были открыты в Сбербанке для ЧАО «Нептун Солар», принадлежавшее тогда австрийской Activ Solar GmbH братьев Клюевых. В 2016 году она обанкротилась, а десять украинских станций компании, включая «Нептун Солар», достались китайской CNBM International Corporation.

Источник: Минфин
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