Курс валют на вечер 20 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 13 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 20 сентября Закрытие 20 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,05/39,44 39,18/39,57 13/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,82−38,62 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,54 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,50, евро — 41,20−41,40 грн.

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