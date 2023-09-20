К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 13 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 20 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 20 сентября
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Закрытие 20 сентября
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,05/39,44
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39,18/39,57
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13/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,82−38,62 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,54 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,50, евро — 41,20−41,40 грн.
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Источник: Минфин
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