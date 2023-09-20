Бывший сотрудник Deutsche Bank выплатит $1,5 миллиона за криптомошенничество

Бывший сотрудник инвестиционного немецкого банка Deutsche Bank по имени Рашон Рассел признался в своей причастности к мошеннической схеме обмана 29 клиентов криптофонда R3 на сумму $1,5 млн. Об этом говорится в сообщении Минюста США.

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По данным федерального суда Бруклина, обвиняемый также признался в краже личной информации, включая данные банковских карт и доступ к электронным устройствам с целью их использования для несанкционированных транзакций.

«Рассел использовал заинтересованность инвесторов в рынке криптовалют, чтобы реализовать схему обмана доверившихся ему клиентов. Быстрое назначение приговора по этому делу подчеркивает желание властей привлечь злоумышленников на рынках цифровых активов к ответственности», — заявил прокурор США Бреон Пис.

Согласно судебным материалам, в течение периода с ноября 2020 по август 2022 года экс-брокер Deutsche Bank обманывал инвесторов фонда R3, обещая им прибыль от торговли криптовалютами.

При этом большую часть средств Рассел использовал для собственных азартных игр, погашения задолженности перед предыдущими вкладчиками и возмещения собственных расходов, добавил суд.

Подсудимому грозит максимальный срок до 30 лет лишения свободы. В рамках соглашения о признании вины он должен выплатить компенсацию в размере свыше $1,5 млн.