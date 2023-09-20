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20 сентября 2023, 17:52 Читати українською

НБУ применил меры влияния к пяти провайдерам финансовых услуг, одному ломбарду аннулировал лицензию

Национальный банк Украины применил меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушений и причин, способствовавших их совершению, к пяти участникам рынка финансовых услуг и одному ломбарду аннулировал лицензию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины применил меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушений и причин, способствовавших их совершению, к пяти участникам рынка финансовых услуг и одному ломбарду аннулировал лицензию.
Фото: bank.gov.ua

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Применение меры воздействия

К четырем финансовым компаниям и одному лизингодателю применена мера воздействия в виде обязательства устранить нарушения и их причины:

  • ООО «Финансовая компания «ХИТ» (ЕГРПОУ 43506298);
  • ООО «Суплайерплюс Украина» (ЕГРПОУ 43416063);
  • ООО «Эй Ти Финанс» (ЕГРПОУ 39555684);
  • ООО «Финансовая компания «Фастелейн» (ЕГРПОУ 40920448);
  • ООО «Аграрно-грузовая компания» (ЕГРПОУ 40965384).

По словам НБУ, «Финансовая компания «ХИТ» и ООО «Суплайерплюс Украина» не выполняют требования законодательства по поддержанию минимально установленного размера собственного капитала.

ООО «Эй Ти Финанс», ООО «Финансовая компания «Фастелейн» и ООО «Аграрно-грузовая компания» не представили отчетность за два периода.

Указанные учреждения обязаны устранить нарушения и их причины сроком до 19 октября 2023 года.

Аннулирование лицензии

ПО «Фирма «Общество с ограниченной ответственностью «Пантимар» и компания» (ЕГРПОУ 42202999) аннулирована лицензия на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Указанный ломбард не выполнил решение Нацбанка об устранении выявленного нарушения лицензионных условий.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 18 сентября 2023 года. Решения вступили в силу с 19 сентября 2023 года.

Источник: Минфин
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