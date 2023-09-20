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20 сентября 2023, 13:51 Читати українською

Рада поддержала в первом чтении законопроект о перенаправлении «военного НДФЛ» в госбюджет

Верховная Рада 20 сентября поддержала в первом чтении законопроект № 10037 о перенаправлении «военного НДФЛ» в госбюджет. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада 20 сентября поддержала в первом чтении законопроект № 10037 о перенаправлении «военного НДФЛ» в госбюджет.
Фото: slovoidilo.ua

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«За» проголосовали 236 народных депутатов.

Данный законопроект предлагает перенаправить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с зарплат военных из местных бюджетов в государственный бюджет.

По словам Железняка, законопроект поддержали пока без изменений по тексту, но до второго чтения должны быть изменения в сторону местного бюджета.

Напомним

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается военный налог на доходы физлиц (НДФЛ) направить из местных бюджетов на закупку техники и производство оружия.

Законопроект позволит привлечь на эти цели 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.

В Министерстве финансов заверили, что повышение финансирования армии из-за «военного НДФЛ» не создает никаких рисков для местных бюджетов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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