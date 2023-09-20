Украинцы увеличили покупку военных облигаций: физлица на 22,2 млрд грн, юрлица на 39,9 млрд

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину физические лица увеличили объем портфеля ОВГЗ на 22,2 млрд грн, а юридические лица — на 39,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Как изменился портфель

«А именно физические лица по состоянию на 20 сентября 2023 увеличили объем портфеля ОВГЗ на 22,2 млрд грн — до 47,7 млрд грн. Юридические лица увеличили объем купленных облигаций на 39,9 млрд грн — до 120,5 млрд грн», — говорится в сообщении.

В то же время представители территориальных общин увеличили объем купленных военных ОВГЗ на 2,2 млрд грн — до 2,3 млрд грн, что составляет всего 1,14% от объема неиспользованных остатков местных бюджетов на счетах. С начала этого года остатки увеличились на 86,4 млрд грн. и по состоянию на 1 сентября 2023 года составляют 201,8 млрд грн.

Часть этих неиспользованных остатков формируется именно путем поступлений НДФЛ по зарплатам военных, которого в этом году в местные бюджеты уже поступило 67,9 млрд грн.

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