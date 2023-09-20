С 20 сентября по 4 октября инвестиционно-финансовый портал «Минфин» проведет розыгрыш 10 билетов на конференцию «Жить на проценты» среди новых участников акции «Бонус к депозиту».
«Минфин» разыграет 10 билетов на конференцию «Жить на проценты» среди новых вкладчиков «Бонус к депозиту»
Условия акции
В акции принимают участие новые вклады, размещенные на условиях акции «Бонус к депозиту».
Как принять участие
Для участия в этой Акции необходимо:
- Подать заявку на участие на странице акции. Срок действия заявки 30 календарных дней.
- В период действия заявки разместить депозит в выбранном банке с соблюдением условий акции «Бонус к депозиту».
- Заполнить форму подтверждения открытия депозита на странице подтверждения.
В акции не участвуют депозиты:
- оформленные по истечении периода действия акции;
- оформленные к дате подачи заявки в соответствующей форме на странице акции;
- подтвержденные на странице подтверждения до начала периода действия этой акции;
- не подтверждены участником акции на странице подтверждения во время действия этой акции.
Акция проводится на территории Украины, за исключением аннексированных и временно неподконтрольных территорий Украины
Призовой фонд
10 онлайн билетов на конференцию «Жить на проценты», которая состоится 18 ноября 2023 г. Победители будут определены методом случайного компьютерного подбора с помощью сервиса https://www.random.org/, победители получат на почту данные для регистрации на конференцию.
Источник: Минфин
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