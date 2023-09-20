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20 сентября 2023, 12:26 Читати українською

Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум: что нового на криптовалютном рынке

Laser Digital Asset Management, дочернее предприятие японской инвестиционной компании Nomura, запускает фонд для доступа институциональных клиентов к цифровым активам.

«Дочка» крупнейшей инвестиционной компании Японии запустит биткоин-фондLaser Digital Asset Management, дочернее предприятие японской инвестиционной компании Nomura, запускает фонд для доступа институциональных клиентов к цифровым активам.
Фото: pixabay.com

«Дочка» крупнейшей инвестиционной компании Японии запустит биткоин-фонд

Цель фонда — предоставление экономически эффективного и безопасного решения для долгосрочных инвестиций в биткоин. Ожидается, что в дальнейшем Laser Digital представит ряд других продуктов в сфере цифровых технологий.

Обеспечивать сохранность активов фонда будет компания Komainu, предоставляющая регулируемое кастодиальное решение для институциональных криптоинвесторов.

Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум

В результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина выросла на 5,48%. Показатель обновил максимум на отметке 57,12 T.

Средний хешрейт за период с предыдущего изменения значения составил 423,22 EH/s. Диапазон между блоками составил 9,5 минут.

По данным Glassnode, 17 сентября сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель достиг максимума в 423,4 EH/s. После этого он скорректировался к отметке 422,2 EH/s.

Circle выпустила стейблкоин USDC на Polkadot

Компания Circle выпустила стейблкоин USDC на базе парачейна Asset Hub от Polkadot.

«Интеграция не только повысит ликвидность, но и облегчит институциональный доступ к экосистеме», — заявили разработчики.

По их словам, USDC готов к использованию и в других парачейнах через протокол XCM.

Команда Polkadot также сообщила об интеграции стейблкоина с различными проектами экосистемы, включая Centrifuge, HydraDX и Moonbeam.

USDC — второй по капитализации стейблкоин сегмента. Его совокупная рыночная стоимость превышает $26 млрд.

Ethereum-разработчики представили новый стандарт безопасности смарт-контрактов

Группа разработчиков предложила стандарт ERC-7512, направленный на повышение безопасности смарт-контрактов Ethereum путем дополнительной внутрисетевой проверки их аудита.

ERC-7512 позволит тщательно анализировать результаты аудита смарт-контракта. На данный момент проверки проводятся командами вручную без подтверждения их подлинности в сети.

Новый стандарт также позволит создать внутрисетевую систему репутации для доверенных аудиторов децентрализованных приложений.

Источник: Минфин
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