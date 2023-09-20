Volvo прекратит производство дизельных автомобилей до 2024 года

Шведский автомобильный производитель Volvo Cars заявил, что прекратит производство любых оставшихся дизельных моделей к началу 2024 года, поскольку компания стремится стать производителем полностью электрических автомобилей. Об этом идет речь в заявлении компании, передает Reuters.

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Отказ от дизеля

«Через несколько месяцев будет изготовлен последний автомобиль Volvo с дизельным двигателем, который сделает Volvo Cars одним из первых производителей подержанных автомобилей, который сделает этот шаг», — Volvo обязалась перейти на полностью электрическую систему до 2030 года.

Хотя еще в 2019 году большинство автомобилей, которые Volvo продавала в Европе, были дизельными, в 2022 году они составляли всего 8,9% продаж шведского автопроизводителя.

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В августе 33% продаж Volvo составляли полностью электрические или гибридные модели. Компания не сообщила, сколько из остальных 67% моделей двигателей внутреннего сгорания были дизельными, а сколько работали на бензине.

В 2015 году на дизельные автомобили приходилось более 50% продаж новых автомобилей в Европе, но в июле на них приходилось чуть больше 14% продаж.