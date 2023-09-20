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20 сентября 2023, 10:20 Читати українською

​​Рынки снижаются в преддверии решения по процентным ставкам в США: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Фондовые индексы США снизились во вторник

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли 0,2%, а индекс Dow Jones снизился на 0,3%.

Настроения на Уолл-стрит были сдержанными в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, которое будет объявлено уже сегодня.

Большинство участников рынка ожидает, что американский регулятор сохранит ставки без изменений.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,7%, японский Nikkei упал на 0,5%, южнокорейский Kospi сократился на 0,3%, сингапурский STI подешевел на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 0,7% соответственно.

Инвесторы в регионе обеспокоены растущими ценами на нефть, которые могут привести к дальнейшему росту инфляции в мире. Высокая инфляция, в свою очередь, вынудит регуляторов многих стран удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени.

Китай оставил процентные ставки в стране без изменений

Базовые ставки в Китае по однолетним и пятилетним кредитам остались на уровне 3,45% и 4,20% соответственно, что отвечает ожиданиям аналитиков.

Центральный банк Китая оставил процентные ставки без изменений на фоне новых признаков восстановления второй по величине экономики мира, а также продолжающегося ослабления юаня.

По мнению экспертов, экономические данные из Китая, вероятно, продолжат улучшаться в четвертом квартале 2023 года, а эффект низкой базы обеспечит рост ВВП более чем на 5% по итогам года.

Кризис в секторе недвижимости Китая влияет на перспективы экономического роста Азии

По мнению экспертов из Азиатского банка развития (АБР), кризис в китайском секторе недвижимости влечет за собой риск ухудшения экономической ситуации в регионе.

На этом фоне в АБР изменили прогноз роста развивающихся стран Азии на 2023 год, понизив его до 4,7% с 4,8%, прогнозируемых в июле.

В Азиатском банке развития также отметили, что, хотя экономический рост в Азии до сих пор был устойчивым, а инфляционное давление в регионе снижается, правительствам азиатских стран необходимо проявлять бдительность в отношении многих проблем, включая вопросы продовольственной безопасности.

Между тем в АБР ожидают, что по итогам 2023 года инфляция в развивающихся странах Азии снизится до 3,6% по сравнению с 4,4% годом ранее и продолжит замедляться до 3,5% в 2024 году.

Wedbush: в 2024 году акции технологических компаний США продолжат расти

По мнению аналитиков из Wedbush Securities, рост IT-сектора США продолжится на фоне дальнейшего резкого увеличения расходов на искусственный интеллект.

Эксперты из американской инвестиционной компании ожидают, что к концу этого года акции технологических компаний также продолжат расти благодаря новому, бычьему рынку для IT-сектора.

Рост будет происходить несмотря на краткосрочное внимание Уолл-стрит к ФРС США, которая, вероятно, перейдет к циклу снижения процентных ставок уже в 2024 году, считают в Wedbush Securities.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
20 сентября 2023, 12:45
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Хоть бы не понизили, а то европейцы свои снижают вслед за Украиной. Мы тут впереди всех. Слава Украине!
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