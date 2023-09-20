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20 сентября 2023, 11:10 Читати українською

Быки VS Медведи. Различия двух инвестиционных стратегий: где можно больше заработать

Современный мир инвестиций меняется каждый день. Теперь инвестирование стало доступным не только профессиональным инвесторам и аналитикам, но и обычным людям. Инновации и новые технологии делают инвестиции более доступными и удобными, но помимо капитала и счета требуется еще одно — правильная стратегия.


Приглашаем вас, 30 сентября, принять участие в конференции «Лига чемпионов. Быки VS Медведи. Битва инвестиционных стратегий» и определить, кем вы будете в мире ценных бумаг — быком или медведем?

Организаторы конференции: сайт о финансах и инвестициях «Минфин» и Биржевой Университет.

Возможности, которые вас ждут в битве инвесторов:

  • Глубокий анализ стратегий Быков и Медведей и нюансы их работы в реальном мире.

  • Разбор кейсов заработка на реальных примерах при росте рынка и финансовых кризисах.

  • Нетворкинг с инвесторами, финансовыми консультантами, аналитиками и экспертами.

  • Разбор трендов, которые сегодня двигают рынок: искусственный интеллект, сырье и т. д.

  • Инсайты от выступлений инвесторов, которых вы читаете и смотреть в соцсетях.

  • Благотворительный аукцион за донат на ВСУ и консультации экспертов конфи в подарок.

На Лиге чемпионов разберем инструменты и определим, где можно заработать больше и как вам лавировать между стратегиями в разные циклы экономического развития.

Чья стратегия выигрывает?

Медведи, зарабатывающие на спаде рынка?

  • Short Selling

  • Опционы

  • IPO

  • Фьючерсы

или Быки, ориентирующиеся на рост рынка

  • Акции

  • ETF

  • Инвестиционные фонды

  • Bonds

3 причин, почему вам следует прийти на конференцию:

 — чтобы узнать, с чего начать работать и зарабатывать (!) на фондовом рынке

 — чтобы разобрать надежные и доходные инструменты пассивного дохода из реального бизнеса

 — Чтобы услышать, как сформировать собственный финансовый план и стратегию инвестирования

🗓️Дата: 30 сентября

Время: 13.00−18.00

📍 Место проведения: Киев, UNIT City, кампус В12

Детали и регистрация на конференцию по этой ссылке

Присоединяйтесь к конференции «Лига чемпионов: Быки vs Медведи. Битва инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода на фондовом рынке. Это ваша возможность сделать свои финансы лучше! 🚀📊

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
20 сентября 2023, 11:15
#
Читаючи таку назву, хочеться блювати. Пропоную теми ще кількох статей. Що більше, тепле чи кругле? Чи потрібно чистити фрукти чи їсти зі шкіркою??? Що вдягати, шубу чи туфлі??? Існує 100500 фінансових інструментів, вони або ростуть, або падають, або в боковику. Від того і стратегія.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 сентября 2023, 11:25
#
А может лучше о наших реалиях — «оленях» и «кабанах»?
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