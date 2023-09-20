Современный мир инвестиций меняется каждый день. Теперь инвестирование стало доступным не только профессиональным инвесторам и аналитикам, но и обычным людям. Инновации и новые технологии делают инвестиции более доступными и удобными, но помимо капитала и счета требуется еще одно — правильная стратегия.
Быки VS Медведи. Различия двух инвестиционных стратегий: где можно больше заработать
Приглашаем вас, 30 сентября, принять участие в конференции «Лига чемпионов. Быки VS Медведи. Битва инвестиционных стратегий» и определить, кем вы будете в мире ценных бумаг — быком или медведем?
Организаторы конференции: сайт о финансах и инвестициях «Минфин» и Биржевой Университет.
Возможности, которые вас ждут в битве инвесторов:
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Глубокий анализ стратегий Быков и Медведей и нюансы их работы в реальном мире.
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Разбор кейсов заработка на реальных примерах при росте рынка и финансовых кризисах.
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Нетворкинг с инвесторами, финансовыми консультантами, аналитиками и экспертами.
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Разбор трендов, которые сегодня двигают рынок: искусственный интеллект, сырье
и т. д.
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Инсайты от выступлений инвесторов, которых вы читаете и смотреть в соцсетях.
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Благотворительный аукцион за донат на ВСУ и консультации экспертов конфи в подарок.
На Лиге чемпионов разберем инструменты и определим, где можно заработать больше и как вам лавировать между стратегиями в разные циклы экономического развития.
Чья стратегия выигрывает?
Медведи, зарабатывающие на спаде рынка?
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Short Selling
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Опционы
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IPO
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Фьючерсы
или Быки, ориентирующиеся на рост рынка
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Акции
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ETF
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Инвестиционные фонды
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Bonds
3 причин, почему вам следует прийти на конференцию:
— чтобы узнать, с чего начать работать и зарабатывать (!) на фондовом рынке
— чтобы разобрать надежные и доходные инструменты пассивного дохода из реального бизнеса
— Чтобы услышать, как сформировать собственный финансовый план и стратегию инвестирования
🗓️Дата: 30 сентября
⏰ Время: 13.00−18.00
📍 Место проведения: Киев, UNIT City, кампус В12
Детали и регистрация на конференцию по этой ссылке
Присоединяйтесь к конференции «Лига чемпионов: Быки vs Медведи. Битва инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода на фондовом рынке. Это ваша возможность сделать свои финансы лучше! 🚀📊
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