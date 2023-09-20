Быки VS Медведи. Различия двух инвестиционных стратегий: где можно больше заработать

Современный мир инвестиций меняется каждый день. Теперь инвестирование стало доступным не только профессиональным инвесторам и аналитикам, но и обычным людям. Инновации и новые технологии делают инвестиции более доступными и удобными, но помимо капитала и счета требуется еще одно — правильная стратегия.



Приглашаем вас, 30 сентября, принять участие в конференции «Лига чемпионов. Быки VS Медведи. Битва инвестиционных стратегий» и определить, кем вы будете в мире ценных бумаг — быком или медведем?

Организаторы конференции: сайт о финансах и инвестициях «Минфин» и Биржевой Университет.

Возможности, которые вас ждут в битве инвесторов:

Глубокий анализ стратегий Быков и Медведей и нюансы их работы в реальном мире.

Разбор кейсов заработка на реальных примерах при росте рынка и финансовых кризисах.

Нетворкинг с инвесторами, финансовыми консультантами, аналитиками и экспертами.

Разбор трендов, которые сегодня двигают рынок: искусственный интеллект, сырье и т. д.

Инсайты от выступлений инвесторов, которых вы читаете и смотреть в соцсетях.

Благотворительный аукцион за донат на ВСУ и консультации экспертов конфи в подарок.

На Лиге чемпионов разберем инструменты и определим, где можно заработать больше и как вам лавировать между стратегиями в разные циклы экономического развития.

Чья стратегия выигрывает?

Медведи, зарабатывающие на спаде рынка?

Short Selling

Опционы

IPO

Фьючерсы

или Быки, ориентирующиеся на рост рынка

Акции

ETF

Инвестиционные фонды

Bonds

3 причин, почему вам следует прийти на конференцию:

— чтобы узнать, с чего начать работать и зарабатывать (!) на фондовом рынке

— чтобы разобрать надежные и доходные инструменты пассивного дохода из реального бизнеса

— Чтобы услышать, как сформировать собственный финансовый план и стратегию инвестирования

🗓️Дата: 30 сентября

⏰ Время: 13.00−18.00

📍 Место проведения: Киев, UNIT City, кампус В12

Детали и регистрация на конференцию по этой ссылке

Присоединяйтесь к конференции «Лига чемпионов: Быки vs Медведи. Битва инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода на фондовом рынке. Это ваша возможность сделать свои финансы лучше! 🚀📊