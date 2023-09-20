262 немецкие компании продолжают зарабатывать в россии — KSE

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 сентября 2023, 10:44 Читати українською

262 немецкие компании продолжают зарабатывать в россии — KSE

После 17 месяцев полномасштабного вторжения KSE Institute идентифицировал 393 немецкие компании, работавшие на российском рынке, из них 262 (67%) остаются в россии, тогда как еще 98 (25%) «выходят» и только 33 (8%) — полностью вышли из-за продажи или ликвидации. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE.

После 17 месяцев полномасштабного вторжения KSE Institute идентифицировал 393 немецкие компании, работавшие на российском рынке, из них 262 (67%) остаются в россии, тогда как еще 98 (25%) «выходят» и только 33 (8%) — полностью вышли из-за продажи или ликвидации.
Фото: nytimes.com

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По данным KSE Institute, в 2022 году почти 400 немецких компаний, работавших в россии, уплатили только в виде налога на прибыль в российский бюджет более $400 миллионов (перед началом вторжения общая сумма уплаченных компаниями налогов составила более $2,3 миллиарда). Это рекордный показатель среди всех стран ЕС — большую сумму в качестве налоговых отчислений отдали только компании из США.

Кроме того, Германия является одним из ведущих иностранных работодателей в россии (нанимала до вторжения около 165 тыс. человек), была третьей после США (около 400 тыс. человек) и Франции (около 250 тыс. человек), которая была на 2 месте.

Какие компании ушли из россии

В то же время многие немецкие компании после 24 февраля 2022 года ушли из россии, среди них: Siemens, Daimler, Mercedes-Benz Group, Henkel, Robert Bosch, Wella и т. д.

Кто остался работать

Такие гиганты, как Metro, Bayer, HeidelbergCement, Hochland, Knauf Gips и другие продолжают зарабатывать в россии и платят налоги в бюджет страны-агрессора.

Напомним

В целом по состоянию на сегодняшний день 275 (8% от общего числа записей в базе KSE или 20,5% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) международных компаний полностью прекратили деятельность в России.

Также 1225 (35,6% от общего числа) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну.

Однако 1410 (41% от общего числа) компаний из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 532 (15,5% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами