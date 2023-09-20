262 немецкие компании продолжают зарабатывать в россии — KSE

После 17 месяцев полномасштабного вторжения KSE Institute идентифицировал 393 немецкие компании, работавшие на российском рынке, из них 262 (67%) остаются в россии, тогда как еще 98 (25%) «выходят» и только 33 (8%) — полностью вышли из-за продажи или ликвидации. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE.

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По данным KSE Institute, в 2022 году почти 400 немецких компаний, работавших в россии, уплатили только в виде налога на прибыль в российский бюджет более $400 миллионов (перед началом вторжения общая сумма уплаченных компаниями налогов составила более $2,3 миллиарда). Это рекордный показатель среди всех стран ЕС — большую сумму в качестве налоговых отчислений отдали только компании из США.

Кроме того, Германия является одним из ведущих иностранных работодателей в россии (нанимала до вторжения около 165 тыс. человек), была третьей после США (около 400 тыс. человек) и Франции (около 250 тыс. человек), которая была на 2 месте.

Какие компании ушли из россии

В то же время многие немецкие компании после 24 февраля 2022 года ушли из россии, среди них: Siemens, Daimler, Mercedes-Benz Group, Henkel, Robert Bosch, Wella и т. д.

Кто остался работать

Такие гиганты, как Metro, Bayer, HeidelbergCement, Hochland, Knauf Gips и другие продолжают зарабатывать в россии и платят налоги в бюджет страны-агрессора.

Напомним

В целом по состоянию на сегодняшний день 275 (8% от общего числа записей в базе KSE или 20,5% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) международных компаний полностью прекратили деятельность в России.

Также 1225 (35,6% от общего числа) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну.

Однако 1410 (41% от общего числа) компаний из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 532 (15,5% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.