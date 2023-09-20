Глобальный размер долга в первом полугодии 2023 достиг рекордных $307 трлн. Об этом говорится в данных Института международных финансов, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Financial Times.
Глобальный долг в I полугодии 2023 года достиг рекордных $307 триллионов
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Рост долга
Общий размер долга, включая обязательства государств, компаний и домохозяйств, в первые шесть месяцев года вырос на $10 трлн, обновив установленный в начале 2022 года предыдущий максимум.
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Мировой долг как процент от ВВП в январе-июне увеличился на 2 процентных пункта, до 336%. Рекорд составляет 360% и был зафиксирован в период пандемии коронавируса.
Источник: Минфин
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