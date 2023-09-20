Переводы Western Union и MoneyGram в ПУМБ

Клиенты банка могут быстро и удобно получить свои международные переводы любым удобным для них способом:

В приложении ПУМБ Online. Мгновенно и комфортно — в приложении банка достаточно выбрать раздел Платежи -> Международные переводы и нужную платежную систему (Western Union, MoneyGram, Ria или PrivatMoney). Даже если получатель перевода не является клиентом ПУМБ, он может в несколько кликов зарегистрироваться в онлайн-приложении, активировать карту всеКАРТА и получить все финансовые и банковские услуги от одного из крупнейших банков Украины.

В отделении ПУМБ — переводы можно получить наличными в валюте или в гривне. Напоминаем, что валюта всегда есть в наличии в отделених банка, предварительный заказ средств не требуется. Обратите внимание, что для получения средств в отделении необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карту или е-документы в Дії). Сервис доступен получателям переводов Western Union, MoneyGram, Ria или PrivatMoney.

Звонок на горячую линию — так можно получить переводы MoneyGram и Ria до $2000.

Банк заботится о том, чтобы клиенты всегда могли выбирать наиболее удобную, комфортную и выгодную для них систему перевода средств — клиентам ПУМБ доступны переводы средств от 4 крупнейших систем, работающих на территории Украины: Western Union, MoneyGram, Ria и PrivatMoney.

Имеете право на получение международной помощи? Финансовую помощь от международных организаций (ООН, Красный Крест) теперь можно получить и в мобильном приложении ПУМБ Online (международные системы переводов Western Union и MoneyGram), через оператора горячей линии (перевод MoneyGram) или в ближайшем отделении ПУМБ (Western Union и MoneyGram).

Больше информации о международных переводах — в разделе «Денежные переводы».