Украинцы поделились списком телеграмм-каналов, за которыми следят

Продвижение на фронте, воздушные тревоги и новые законопроекты: где сегодня украинцы ищут актуальные новости? Результаты независимого опроса в городах Украины помогли сформировать рейтинг телеграмм каналов. Среди ресурсов: Украина Сейчас, Украина: Новости, Политика, Лачен пишет и прочее.

Сегодня информационное пространство граждан Украины активно как никогда. Ежедневно в новостной ленте сотни сообщений. Людей интересует не только ситуация на фронте и политика. Украинцы ищут информацию как о локальных вопросах их городов, так и о ситуации в других странах.

Команда независимого социального агентства провела опрос среди населения разных регионов и обнародовала результаты. Респондентов попросили выбрать только 5 ресурсов, которые они могут посоветовать. Ограничений при опросе не ставили. Всего было собрано 500 разных каналов, однако главные источники у всех почти одинаковые. Украинцы доверяют следующим источникам:

Опрос проводился в течение двух недель в разных регионах Украины. Среди городов: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов, Винница, Сумы, Херсон, Полтава, Черновцы. Всего в опросе приняли участие 1720 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Люди называли как ресурсы с новостями, так и просто интересные читающие каналы.

После начала полномасштабного вторжения России аудитория украинских интернет-пользователей резко изменила свои привычки и выбор источников информации, обращая свое внимание на популярный мессенджер-платформу, которой стал Telegram.

Интересно, что чаще всего люди упоминали о телеграмм-каналах центральных или местных органов власти. Это свидетельствует о том, что эти каналы играют важную роль в обеспечении доступа к официальной информации и обновлениях решений, принимаемых на разных уровнях управления.

В ТОП-3 каналов, встречающихся почти у каждого украинца, входят:

Отдельно можно выделить каналы, сообщающие о воздушных тревогах и ситуации в небе. Однако эта информация дублируется и в локальных группах.

Кроме региональных каналов, людям очень импонируют личные каналы от политиков или общественных деятелей. Так, среди списка встречаются каналы действующих членов офиса президента, мэров городов, военных, волонтеров и журналистов. Встречались при опросе и упоминания о каналах с российскими авторами.

Сегодня именно ресурсы в телеграммах играют ключевую роль для поиска новостей. Об этом говорит количество новых пользователей соц. сети, возросшей с 35% до 65%. Эта динамика может быть объяснена многими факторами, включая быстроту распространения информации через эту платформу, доступность различных источников новостей и аналитических материалов в Telegram, а также общую тенденцию мобильного и быстрого потребления информации. Также людям нравится то, что в телеграмме можно найти каналы, представляющие разные мнения, точки зрения и источники информации.

Исключительный рост пользователей телеграмм свидетельствует о том, как важным и ответственным источником информации для украинцев стал Telegram в условиях кризиса. Однако напомним, что в телеграмм, как и в любой другой медийной среде, важно критически оценивать информацию и проверять ее правдивость независимо от распространяющего ее источника. Сохраняйте информационную гигиену и не ведитесь на фейки!